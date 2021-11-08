مدرب برشلونة القادم: خسارة الفريق كأنها جنازة وميسي الافضل

2021/11/08 | 17:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلمي كان دائما العودة إلى برشلونة.

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