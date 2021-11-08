الصين تدين محاولة استهداف الكاظمي

2021/11/08 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأدانت الصين، اليوم الاثنين، محاولة استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسط بغداد.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (وانغ ون بين) في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جمهورية الصين الشعبية تدين استهداف مقر إقامة رئيس مجلس الوزراء العراقي وتؤكد تضامنها مع العراق".وتعرض منزل رئيس الوزراء فجر أمس الأحد لهجوم بطائرة مسيرة.

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