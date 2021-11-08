التجارة تصدر توجيها لمواجهة ارتفاع اسعار مادة الطحين

2021/11/08 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين خلال الـ24 ساعة القادمة لمواجهة ارتفاع الاسعار.

وقالت الوزارة في بيان نقلا عن وزير التجارة علاء الجبوري قوله اليوم، (8 تشرين الثاني 2021)، انه "وجه الشركة العامة لتصنيع الحبوب والشركة العامة لتجارة الحبوب باطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين".

وذكر الجبوري، ان "قرار الوزارة جاء انسجاما مع ارتفاع الاسعار وصعوبة حصول المواطن على الطحين من خلال الاسواق المحلية".

واشار الى انه "توجيهات صدرت الى الشركة العامة لتصنيع الحبوب والشركة العامة لتجارة الحبوب، لاتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لاطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين".

ونفى الوزير وجود ازمة في توفير الطحين، موضحا ان "الوزارة لديها خزين جيد من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين ومستمرة بعملية التجهيز ولديها وجبات اخرى من الطحين".

ولفت الى ان "وزارة التجارة تدرس عدة خيارات لدعم اصحاب الافران والمخابز من خلال استلام مادة الطحين عبر الوزارة".

الى ذلك اعلن مدير عام تصنيع الحبوب، ان "توجيهات صدرت الى المطاحن الاهلية باستلام وجبة جديدة من مادة الطحين وتوزيعها على المواطنين خلال الساعات المقبلة".

وأكد المكتب الاعلامي لوزارة التجارة، بان الوزير قد وجه الفرق الرقابية لمتابعة عمليات التجهيز ورصد المخالفات لدى وكلاء المواد الغذائية والمطاحن الاهلية، وفقا للبيان.

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