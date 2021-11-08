اليابان تصف محاولة اغتيال الكاظمي بالعمل الإرهابي الذي يحاول تقويض الديمقراطية

2021/11/08 | 18:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية يوشيدا تومويوكي، الاثنين، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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وذكر تومويوكي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2021)، " تدين حكومة اليابان بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي الكاظمي في الساعات الأولى من يوم 7 تشرين الثاني (بالتوقيت المحلي) بوصفه عملًا إرهابيًا يحاول تقويض الديمقراطية في العراق".

واضاف "ستواصل حكومة اليابان دعم جهود حكومة العراق لضمان الديمقراطية والسلام والاستقرار في العراق".

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