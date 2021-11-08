العربي ورهاب الحرية

2021/11/08 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثيرا ما يتشبع الإنسان العربي بما ليس فيه؛ في حاضره وماضيه.إنه يفخر كثيرا، ويحب أن يقول ـ يقول؛ لا يفعل !

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