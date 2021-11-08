مع انتقال الشركات العالمية اليها.. توقعات بنمو عقارات الرياض

2021/11/08 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تحول المدينة الى محطة جاذبة للاستثمارات، من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في العاصمة السعودية المزيد من الزخم بعد أن قررت أكثر من 40 شركة عالمية من اتخاذ الرياض مقراً اقليمياً لها، بحسب بعض المحللين.

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