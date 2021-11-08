الحشد يعلن التصدي لمحاولة تسلل مجموعة من داعش في نينوى

2021/11/08 | 21:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، التصدي لمحاولة تسلل مجموعة من عناصر داعش الى قضاء الحضر جنوب غربي محافظة نينوى.

وقال الحشد في بيان اليوم، (8 تشرين الثاني 2021)، إن "قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي تصدت لمحاولة تسلل داعشية جنوب غرب نينوى".

وأوضح البيان، ان "مجموعة من عناصر فلول داعش الارهابي حاولت التسلل الى قضاء الحضر جنوب غرب محافظة نينوى قبل ان تقوم قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي بالتصدي".

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