2021/11/08 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، من نوايا تركية لإنشاء سد جديد على نهر دجلة سيكون أخطر على العراق من سد أليسو.وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد تحذر من نوايا تركية بانشاء سد “اخطر” من أليسو المركز الخبري الوطني.

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