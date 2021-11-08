2021/11/08 | 21:13 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادي كردي: نأسف لتصدع البيت الشيعي والترضية يجب ان لا تكون بعدد المقاعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/08 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي كردي: نأسف لتصدع البيت الشيعي والترضية يجب ان لا تكون بعدد المقاعد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي كردي: نأسف لتصدع البيت الشيعي والترضية يجب ان لا تكون بعدد المقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).