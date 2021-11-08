2021/11/08 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إيران تطالب السعودية بـ"جدية أكبر" في المفاوضات وعدم التوقف عند التصريحات الإعلامية، إلى استقالة حكومة الكويت بعد موافقتها على مشروعات مراسيم العفو، إلى توجيه ولي عهد السعودية لأمير قطر، إلى تخيل مصري أحياء القاهرة القديمة مثل شوارع طوكيو اليابانية، وصولًا إلى كشف نيوكاسل يونايتد عن اسم مدربه الجديد بعد أسابيع من الجدل حول هويته..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5.. رسالة من محمد بن سلمان لأمير قطر.. وحكومة الكويت تستقيل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5.. رسالة من محمد بن سلمان لأمير قطر.. وحكومة الكويت تستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).