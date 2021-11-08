2021/11/08 | 21:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mhW2awzeusY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | ترقب في العراق .. عين على المفوضية واخرى على مسيري الطائرات) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | ترقب في العراق .. عين على المفوضية واخرى على مسيري الطائرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).