2021/11/08 | 21:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UoE2JphPYFg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاوضاع السياسية قبل محاولة الاغتيال لا تشبه ما بعدها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاوضاع السياسية قبل محاولة الاغتيال لا تشبه ما بعدها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).