2021/11/08 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتباكات بين الحشد وداعش جنوب غرب نينوى

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