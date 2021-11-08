وزير كردي سابق يتغنى بنشيد لصدام:

2021/11/08 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

علق وزير الاعمار والاسكان السابق بنكين ريكاني، اليوم الاثنين، على نشيد لرئيس النظام السابق وهو يتغنى به.

وقال ريكاني في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) " شگد احب هاي الاغنية الرائعة والمضحكة والمبكية (صدام انت القائد الظافر انت امتداد الماضي للحاضر يا اللي رسمت للوطن مستقبل زاهر)".‏وأضاف "الله عليكم شلون مستقبل زاهر رسم ألنة ابو عدي؟ ".

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