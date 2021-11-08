2021/11/08 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن إحباط محاولة تسلل عناصر من “داعش” في الموصل بمحافظة نينوى.وقال الحشد في بيان، إن “قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي تصدت، الاثنين، لمحاولة تسلل داعشية جنوب غرب نينوى”.وأضاف البيان أن “مجموعة من عناصر فلول داعش الارهابي حاولت التسلل الى قضاء الحضر جنوب غرب محافظة نينوى …

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