مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً بشأن محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/08 | 21:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة دان مجلس الأمن الدولي، الاثنين، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة ومنظميها ومموليها ورعاتها.وأعرب أعضاء مجلس الأمن، بحسب بيان، عن “شعورهم بالإطمئنان” لعدم إصابة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الهجوم الذي تعرض له منزله.وجدد أعضاء مجلس الأمن “دعمهم لاستقلال العراق …

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