استهداف رتلين للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوتين ناسفتين في الديوانية وبابل

2021/11/08 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن استهداف رتلين للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوتين ناسفتين على الطريق الدولي السريع بحادثين منفصلين في محافظتي الديوانية وبابل دون تسجيل اصابات بشرية./انتهى9

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