مجلس الامن الدولي يدين استهداف الكاظمي /موسع

2021/11/08 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 7 تشرين الثاني 2021.وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان عن : ارتياحهم لعدم إصابة رئيس الوزراء في الهجوم.وجددوا دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه والعملية الديمقراطية وازدهارها.وأعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن : الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.وأكدوا : ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة ، وحثوا جميع الدول ، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.واكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة ، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.كما أكدوا مجدداً ايضا ضرورة أن تكافح جميع الدول ، بجميع الوسائل ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي ، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان.عن طريق الأعمال الإرهابية./انتهى3

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