الحلبوسي يؤكد أهميةَ الحوار بين القوى السياسية لاستقرار البلد

2021/11/08 | 21:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أهميةَ الحوار بين القوى السياسية لاستقرار البلد.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الأخير “التقى اليوم، الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري”.وبحث اللقاء، وفق البيان، “تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، فضلاً عن نتائج الانتخابات النيابية وتفاهمات المرحلة المقبلة، …

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