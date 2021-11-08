2021/11/08 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في مصر القبض على تلميذين في المرحلة الابتدائية، في واقعة اتهامهما بقتل طفلة من بني حميل دائرة مركز البلينا شمال المحافظة.وخلال التحقيقات اعترفا باختطاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأفلام الإباحية هي السبب..



قاتلا طفلة “سوهاج” يعترفان المركز الخبري الوطني.

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