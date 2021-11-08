انتحار امرأة غربي الحلة

2021/11/08 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/انتحرت امرأة في الخمسين من عمرها بشنق نفسها داخل منزلها في ناحية أبي غرق غربي الحلة .وقال مصدر في شرطة بابل" أن امرأة في الخمسين من عمرها انتحرت مساء اليوم الاثنين بشنق نفسها داخل منزلها في ناحية أبي غرق غربي الحلة بعد خلاف عائلي.واضاف أن الشرطة نقلت الجثة إلى الطبابة العدلية وان تحقيقا فتح بالحادث"./ انتهى

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