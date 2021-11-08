الحشد الشعبي يعلن التصدي لتسلل ارهابي جنوب غرب نينوى

2021/11/08 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الحشد الشعبي التصدي لمحاولة تسلل ارهابية جنوب غرب نينوى.وذكر بيان لاعلام الحشد ان : قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي، تصدت لمحاولة تسلل داعشية لقضاء الحضر جنوب غرب نينوى./انتهى3

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