الهجرة تحدد موعد خلو الانبار من النازحين

2021/11/08 | 22:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم

الاثنين، عودة (120) نازحا من مخيم

العامرية الى مناطق سكناهم الأصلية في

محافظة الانبار.

وقال مدير فرع الوزارة في محافظة

الانبار مصطفى حامد سرحان، في بيان

تلقته وكال

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