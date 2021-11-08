زاخاروفا ترد على بولندا: أنتم شاركتم بتدمير العراق فاستقبلوا المهاجرين منه

2021/11/08 | 22:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، على

اتهامات بولندية موجهة إلى بيلاروس على

خلفية تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين

على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وقالت زاخاروفا على قنات

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