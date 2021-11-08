لهذه الاختصاصات.. مجلس الخدمة يعلن إطلاق درجات وظيفية

2021/11/08 | 22:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي،

اليوم الاثنين، إطلاق درجات وظيفية

لعدة اختصاصات.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "يعلن عن إطلاق الدرجات

الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لكل من

ديوان

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