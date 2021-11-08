هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب ولاية تركية

2021/11/08 | 22:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مصادر إعلامية تركية، الاثنين، أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت قضاء ميرام بولاية قونية وسط البلاد.

وأوضحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان، أن “مركز الهزة وقع على عمق بلغ 10.61 كيلو متر تحت سطح الأرض”.

ولم تكشف السلطات المحلية حتى اللحظة، ما إذا خلف الزلزال خسائر مادية أو بشرية.

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