سوريا.. إصابة جنديين بقصف إسرائيلي في وسط وغرب البلاد

2021/11/08 | 22:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأصيب جنديان سوريان بجروح، مساء الإثنين، من جراء قصف إسرائيلي جديد استهدف مواقع في وسط وغرب سوريا.ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه عند "حوالي الساعة 19,16 (05,16 بتوقيت غرينتش) من مساء اليوم (الاثنين) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، مشيراً إلى أنه "أدى العدوان إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية".

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