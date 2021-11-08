2021/11/08 | 22:09 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني القت شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، القبض على 7 مطلوبين للقضاء في المحافظة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نفذت دوريات ومفارز شرطة الديوانية في مراكز الشامية والمهناوية […]
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وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نفذت دوريات ومفارز شرطة الديوانية في مراكز الشامية والمهناوية […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 7 مطلوبين للقضاء في الديوانية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 مطلوبين للقضاء في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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