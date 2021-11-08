2021/11/08 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أميركي للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو أي فرد يشغل منصباً قيادياً رئيسياً في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود للحصول على فدية، Sodinokibi.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

كما أعلنت الخارجية عن عرض مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال و/ أو إدانة أي فرد في أي دولة يتآمر للمشاركة أو محاولة المشاركة في حادثة برنامج فدية Sodinokibi.

وأوضحت الخارجية في بيان لها أن مجموعة Sodinokibi، المعروفة أيضاً باسم REvil، هي المسؤولة عن حادثة برامج الفدية التي تم ارتكابها ضد JBS Foods، وهي شركة تقدم المنتجات الزراعية في المقام الأول إلى أستراليا والولايات المتحدة، مما تسبب في حدوث اضطراب كبير في معالجة الأغذية وتسليمها.

كما تعرض هذه المجموعة للخطر شركة Kaseya وهي شركة لإدارة تكنولوجيا المعلومات وتوفر خدمات الشبكات والتطبيقات والبنية التحتية لآلاف الشركات الصغيرة ومقدمي الخدمات المدارة.

وأشارت إلى أن الحادث لم يؤثر على عمليات Kaseya فحسب، بل أثر أيضاً على عمليات عملائها في جميع أنحاء العالم.

وأكد بيان الخارجية الأميركية أنه من خلال تقديم هذه المكافأة تُظهر الولايات المتحدة التزامها بحماية ضحايا برامج الفدية في جميع أنحاء العالم من الاستغلال من قبل مجرمي الإنترنت، والعمل مع الدول الراغبة في تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة.

"الحرة"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن ترصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات عن ’مجموعة عابرة للحدود’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن ترصد مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات عن ’مجموعة عابرة للحدود’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).