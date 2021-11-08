تعطل موقع “تويتر” في عدد من الدول

2021/11/08 | 22:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجيا أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم اليوم الاثنين بتعطل خدمات موقع “تويتر”، وقالوا إنه لا يمكنهم الولوج إلى حساباتهم.وحسب المعلومات فإن المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، حيث أبلغ المستخدمون أنه لا يمكنهم تحديث التغريدات، أو أنه تم طردهم من حساباتهم وإجبارهم على …

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