2021/11/08 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الخارجية، الأميركي أنتوني بلينكن، والمصري سامح شكري، الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، في أول حوار ثنائي يعقد منذ عام 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأول منذ 6 سنوات.. بيان أميركي بشأن "الحوار الاستراتيجي" مع مصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأول منذ 6 سنوات.. بيان أميركي بشأن "الحوار الاستراتيجي" مع مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).