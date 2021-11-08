في يوم التتويج.. إلغاء حفل مسابقة ملكة جمال الكون في دبي

2021/11/08 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن منظمو مسابقة ملكة جمال الإمارات، الاثنين، إلغاء حفل التتويج الذي كان مقررا تنظيمه اليوم، وذلك بسبب ضيق الوقت.

وكان من المقرر أن تقام مسابقة ملكة جمال الكون الخاصة بالإمارات في فندق الحبتور سيتي، 7 نوفمبر الجاري.

وأوضح حساب المسابقة على تطبيق إنستغرام، أنه تم إلغاء الحفل بسبب "ضيق الوقت"، داعيا المتابعين إلى متابعة المنشورات على الصفحة لمزيد من الأخبار والتحديثات.

ووفقا لوسائل اعلام، فانه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعادة جدولة تتويج ملكة جمال الكون في الإمارات.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، شاركت حسابات ملكة جمال الكون الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتفاصيل عن 25 امرأة من بين 30 امرأة تم اختيارهن في القائمة المختصرة، لكن لم يتم الكشف عن الخمس المتبقيات.

وتم الإعلان عن النسخة الإماراتية من المسابقة العالمية لأول مرة في 7 أكتوبر الماضي.

وستقام مسابقة ملكة جمال الكون في إسرائيل في ديسمبر المقبل، بمدينة إيلات، وكان من المتوقع مشاركة كل من الإمارات والمغرب.

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