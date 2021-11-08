العاصمة الاردنية تستضيف غدا قرعة بطولة غرب اسيا للشباب التي تقام في العراق

2021/11/08 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تسحب غداً الثلاثاء في مقر اتحاد غرب اسيا في العاصمة الاردنية عمان قرعة بطولة غرب آسيا الثانية للشباب بكرة القدم والتي يستضيفها الاتحاد العراقي بمدينتي البصرة وأربيل اعتباراً من 20 تشرين الثاني الحالي.وتشهد البطولة مشاركة 9 منتخبات هي: العراق، الأردن، الإمارات، البحرين، سوريا، الكويت، فلسطين، لبنان، اليمن.وسيم توزيع المنتخبات الـ9 على مجموعتين، بواقع 5 منتخبات في المجموعة الأولى التي تلعب مبارياتها في مدينة البصرة، و4 في الثانية التي تقام منافساتها في أربيل.كما ستكون قرعة البطولة موجهة بحيث يترأس المنتخب العراقي المجموعة الأولى، فيما سيتواجد منتخبا الإمارات وسوريا ضمن المجموعة الثانية، وتقام مباريات المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي تقام في البصرة أو أربيل.وعقب قرعة بطولة الشباب، سيجري اتحاد غرب آسيا مباشرة قرعة تكميلية لبطولة الناشئين المقررة في الفترة من 5 إلى 15 كانون الأول المقبل.وتقام البطولة بمشاركة 9 منتخبات بدلاً من 10 بعد اعتذار الكويت عن عدم المشاركة وهي: السعودية (المستضيف)، البحرين، الإمارات، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق./انتهى3

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