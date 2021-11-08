طهران: الاتصالات بين ايران والسعودية لم تنقطع

2021/11/08 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت طهران ان الاتصالات مع الرياض لم تنقطع الا ان محادثات جديدة لم تجر حضوريا بعد الجولة الرابعة.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين:" ان الاتصالات بين ايران والسعودية لم تنقطع وبالطبع لم تجر محادثات بصورة حضورية بعد الجولة الرابعة ".واضاف:" ان المحادثات جرت بصورة شفافة وصريحة وان التقدم فيها رهن بان تذهب الرياض ابعد من التصريحات الاعلامية البحتة وفيما لو راينا الجدية لديهم فمن المؤكد انه يمكن عقد الجولة القادمة ".وتابع خطيب زادة:" لا ينبغي التحدث في الاعلام عما يجري من محادثات خلف الابواب المغلقة، لان الاعلان عنها ما لم تنضج او تصل الى النقطة المطلوبة يمكن ان يشكل عقبة بدل ان يكون داعما لها ".واضاف: ان محادثاتنا مع السعودية تجري بصورة صريحة وشفافة والان ننتظر الجدية من اصدقائنا في السعودية "./انتهى2

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