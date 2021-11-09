الخارجية الأميركية تدلي بتصريح جديد بشأن محاولة اغتيال الكاظمي وتتحدث عن الرد

2021/11/09 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الخارجية الامريكية، الاثنين، على انها سننتظر نتائج التحقيقات العراقية قبل الحديث عن أي رد مفترض، في تعليق على استهداف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين (8 تشرين الاول 2021)، "نحتفظ بحق التنسيق مع شراكائنا في الحكومة العراقية في التعامل مع هذا الاعتداء في الزمان والمكان الذي نختاره".

واضافت الخارجية "مجددا قبل الحديث عن اي رد مفترض سننتظر نتائج التحقيقات العراقية وسنستكمل التنسيق عن قرب مع الشركاء العراقيين ان كانت لديهم اي حاجة او اي رغبة فنحن مستعدون لتقديم اي مساعدة ومعا سنضع الخطوات المقبلة".

"رويترز"

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