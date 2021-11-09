ترامب يعلن خطة ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024.. ويؤكد: قراري سيسعد الكثيرين

2021/11/09 | 00:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سينتظر "على الأرجح" إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفى لعام 2022، قبل أن يعلن رسميا ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى عام 2024 أم لا.وقال ترامب خلال مقابلة مع فوكس نيوز": "أفكر في ذلك بالتأكيد وسنرى..أعتقد أن الكثير من الناس سيكونون سعداء للغاية بالقرار، وربما سيعلنون ذلك بعد الانتخابات النصفية".وتابع: "الجدول الزمني مناسب جدا على الأرجح...هذا لا يعني أنني سألتزم بالجدول الزمني للإعلان، من المحتمل أن يكون هذا مناسبا، لكن الكثير من الناس ينتظرون اتخاذ هذا القرار".وأشار إلى أن الكثير من الأشخاص العظماء الذين يفكرون في الترشح ينتظرون هذا القرار، لأنهم لن يترشحوا إذا قرر هو ذلك ".وقال: "لدينا الكثير وكلها أسماء جيدة للغاية، لكن جميعهم تقريبا قالوا إنني إذا رشحت فلن يقدموا على الترشيح ضدي ,مضيفا هذا لطيف، لأنه يظهر درجة كبيرة من الولاء والاحترام"./انتهى2

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