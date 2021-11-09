الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء ويخرج بـ5 نقاط

2021/11/09 | 00:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واععقد الإطار التنسيقي، اجتماعا بحضور رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء، فيما خرج الاجتماع بـ 5 نقاط.وذكر بيان للاطار التنسيقي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و رئيس مجلس القضاء وبحث الاجتماع ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات ".وأضاف البيان، أن الاجتماع خلص الى عدة نقاط هي:١- ادانة جريمة استهداف المتظاهرين واكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.٢- رفض وادانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء واكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للقضاء. ٣- خفض التوتر وايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لابناء الشعب العراقي.٤- البحث عن معالجات قانونية لازمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الاطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة والدعوة الى اجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول لهذه الازمة المستعصية.٥- اكد الجميع حرصهم على السلم الاهلي وعلى معالجة جميع الاشكالات وفق الاطر القانونية والسياسية المعمول بها.

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