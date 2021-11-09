أحزاب المليشيات: نحكمكم أو نحكمكم!!! - عبدالله عطية شناوة

2021/11/09 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة أكثر من قائد من قواد أحزاب المليشيات التي تتحاصص الحكم في بغداد منذ ثمانية عشر عاما، سبق وأن وقف أمام الملأ معترفا بفشل تجربة حكم المحاصصة، وبالغ أحدهم ،وهو هادي العامري، في تملق الشعب، لدى أعترافه بالفشل، فتقدم باعتذار للعراقيين، لكن أعترافاتهم واعتذاراتهم لم يكن الغرض منها تصحيح الأوضاع، والتخلي عن صيغة تحاصص النهب التي يطلقون عليها رياء أسم ((التوافق الوطني)) وفسح المجال أمام قوى جديدة لإصلاح م ......





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