الإطار التنسيقي يعلن نتائج الاجتماع مع الرئاسات الثلاث

2021/11/09 | 00:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال الإطار التنسيقي إنه عقد اجتماعاً بحضور الرئاسات العراقية للبحث في ثلاث قضايا رئيسة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وجاء في بيان للإطار تلقى "ناس"، نسخة منه بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء (9 تشرين الثاني 2021)، إن "اجتماعه كان بحضور فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وسيادة رئيس مجلس القضاء، وبحث ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين، واستهداف منزل رئيس الوزراء، والاعتراضات على نتائج الانتخابات".

وأضاف البيان أن " الاجتماع خلص الى عدة نقاط هي:

١- ادانة جريمة استهداف المتظاهرين واكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.

٢- رفض وادانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء واكمال التحقيق بها ورفد فريق التحقيق بفريق فني مختص لمعرفة كل حيثيات الجريمة وتقديم المسؤلين عنها للقضاء.

٣- خفض التوتر وايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف وازالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لابناء الشعب العراقي

٤- البحث عن معالجات قانونية لازمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية تعيد لجميع الاطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة والدعوة الى اجتماع وطني لبحث امكانية ايجاد حلول لهذه الازمة المستعصية

٥- اكد الجميع حرصهم على السلم الاهلي وعلى معالجة جميع الاشكالات وفق الاطر القانونية والسياسية المعمول بها".

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