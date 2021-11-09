2021/11/09 | 01:03 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إغلاق المجال الجوي وحظر الطيران المدني في أجواء هضبة الجولان، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة البث الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني في الجولان ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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