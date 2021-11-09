هيئة البث الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي أمام الطيران المدني في الجولان

2021/11/09 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه تم إغلاق المجال الجوي وحظر الطيران المدني في أجواء هضبة الجولان، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

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