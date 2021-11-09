عاجل | الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس القضاء الأعلى

2021/11/09 | 01:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المجتمعون أكدوا حرصهم على السلم الأهلي ومعالجة جميع الإشكالات وفق الأطر القانونية والسياسية المعمول بها

الاجتماع شدد على أهمية البحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات

الاجتماع شدد على ضرورة الذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى الناس وبعث رسائل اطمئنان لأبناء الشعب العراقي

الاجتماع شدد على ضرورة خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع

الاجتماع رفض جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء واكمال التحقيق بها واستنكرها ودانهاالمجتمعون دانوا جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بها

الاجتماع بحث قضايا استهداف كل من المتظاهرين ومنزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات

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