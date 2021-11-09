إصابات كورونا تتجاوز 250 مليون حالة حول العالم

2021/11/09 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطّت حصيلة كوفيد-19 المسجّلة رسمياً في العالم، الإثنين، عتبة 250 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

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