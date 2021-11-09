الأمم المتحدة تحذر من انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية حقيقية

2021/11/09 | 02:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذرت الأمم المتحدة، من اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا.وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيغراي الإثيوبي بلغ مستويات "كارثية".وأضافت ديكارلو لمجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أن "خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متنامية حقيقي تماما".وتهدد قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا.ووقد أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي حالة طوارئ لمدة ستة أشهر.وتعهد عشرات الآلاف من الإثيوبيين، الأحد الماضي، بالدفاع عن العاصمة أديس أبابا من خلال تجمع مؤيد للجيش، مؤكدين رفضهم للجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر منذ عام.

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