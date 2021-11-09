الماركسية ليست طوباوية - عذري مازغ

2021/11/09 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ هل الماركسية علمية؟ اعتقد ان الامر يحتاج إلى مختبر علمي! العلوم الإنسانية هي بالفعل علم يختص بالأنماط والأنساق الإجتماعية في ارتباط تام بالعلوم الإقتصادية والسياسية .بهذا المعنى، كون الماركسية تعتمد العلوم الإنسانية، يمكننا الحديث عن علميتها التي هي بالضرورة تخضع للنقض مثل كل العلوم .هناك فرق شاسع بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية! والنتيجة هي أنه لا يمكن نفي العلم في منظومة إيدي ......





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