بسبب مكب للنفايات.. اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في عقارب التونسية

2021/11/09 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت منطقة عقارب بمحافظة صفاقس جنوب شرقي تونس، مساء الإثنين، مواجهات بين قوات الأمن وأهالي المنطقة.

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