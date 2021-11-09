ألمانيا تطالب بـ

2021/11/09 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت ألمانيا، الثلاثاء، المفوضية الأوروبية بـ"أخذ إجراءات" للحدّ من تدفّق المهاجرين من بيلاروس إلى جارتها بولندا العضو في الاتّحاد الأوروبي.

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