الكشف عن علاج نهائي للجيوب الأنفية

2021/11/09 | 03:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف طبيب، ظهر في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن علاج لمشكلة الجيوب الأنفية.وقال الطبيب في مقطع نشره موفع "طبيبي"، إن هناك علاجا نهائيا لمشكلة الجيوب الأنفية التي تسبب الصداع في مناطق متفرقة في الرأس فضلا عن المعاناة من وجود بلغم في كثير من الأحيان.وأوضح الطبيب أن كل ما يحتاجه المريض للحصول على هذا العلاج هو إحضار لتر من المياه وإضافة إليه ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم ثم يرج الخليط جيدا.ثم يتم إحضار سرنجة وسحب جزء من المحلول وضخة بسرعة في فتحة الأنف اليمنى، وتركه يخرج من الفتحة الأخرى للأنف أو الفم، وتكرار هذه الخطوة خمس مرات، ثم تكرارها بنفس العدد مع فتحة الأنف اليسرى.يستمر المريض على هذه الطريقة خمس مرات في اليوم لمدة أسبوعين، بعدها يمكن تقليل عدد مرات ضخ المحلول في الأنف إلى مرتين في كل فتحة وتكرارها مرتين في اليوم والانتظام عليها لمدة أسبوعين.يؤكد الطبيب أن هذه الطريقة معتمدة طبيا، وقد أثبتت نجاحا كبيرا في القضاء على مشكلة الجيوب الأنفية بشكل نهائي، وإذا استمر بعض الألم البسيط يمكن مراجعة اختصاصي الأنف والأذن.

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