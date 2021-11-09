وهم الحبّ - نادية خلوف

2021/11/09 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف الشعور المثير بالحب هو شيء لا يمكن لأحد أن يفسره.



الحب كالسّعادة قد لايكون له تعريف ، نرقق في تعابيرنا عن الأشخاص ، ننعم أصواتنا ، ندعي أننا نحبّهم ، لكننا في لحقيقة لا نعرف إن كانت كلمة الحب هي حقيقة ، أم خيال.



من الجميل أن تتحدث برومانسية عن شخص ما وتقول له: أنت حبيبي رغم القدر .



هي كلمات زائفة تعلمناها عندما بدأنا نتعلم الوصايا العشرة ، و تعاليم الأديان .



إذا طلبنا من شخص ما أن يصف شعور الح ......





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