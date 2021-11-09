الداخلية التونسية تنفي خبر مقتل متظاهر في احتجاجات عقارب

2021/11/09 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع يوم الاثنين لتفريق محتجين يرفضون قرار السلطات بإعادة فتح مصب نفايات في بلدة عقارب جنوب تونس، في أول اختبار للحكومة التي عينها الرئيس قيس سعيد الذي استأثر بكل السلطات في يوليو الماضي.

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