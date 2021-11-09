احتجاجا على

2021/11/09 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، إلى بدء سلسلة جديدة من التظاهرات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في البلاد، في إطار الاستعداد لتنظيم مليونية السبت المقبل، وذلك بعد عصيان مدني استمر يومي الأحد والإثنين.

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